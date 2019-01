History: "Die Befreier" gedenken den Opfern des Nazi-Regimes

Eine preisgekrönte Dokumentation soll History-Zuschauer an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. In der deutschen Eigenproduktion "Die Befreier" berichten ehemalige KZ-Häftlinge und US-Soldaten von ihren Erlebnissen.



Am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Diesen nimmt TV-Sender History zum Anlass, die deutsche von Emanuel Rotstein produzierte Dokumentation "Die Befreier" am Tag zuvor zu zeigen.