History: Flüchtlinge vermitteln ihr Erbe in deutschen Museen

Die neue eigenproduzierte Doku-Reihe "Guardians of Heritage – Die Hüter der Geschichte" (Arbeitstitel) von History Deutschland bringt Esther Schweins mit jungen Syrern und Irakern zusammen. Die Geflüchteten arbeiten heute als Museumsführer in Berlin und versuchen ihren Landsleuten Geschichte und Kultur in der gemeinsamen Muttersprache näherzubringen. Die Schauspielerin sprach mit einigen der Museumsführer über ihre Schicksale und die Bedeutung ihrer Arbeit für die Bewahrung kulturellen Erbes.