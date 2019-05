History Play ab sofort bei Amazon Prime abrufbar

Preisgekrönte Dokumentationen und Factual-Serien: Der On-Demand-Channel History Play ergänzt künftig das Angebot der Amazon Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien.



Prime-Mitglieder können ab sofort zusätzlich die Inhalte von History Play abrufen. Das Angebot kann für 3,99 Euro im Monat dazu gebucht werden und ist über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV oder online verfügbar.