History: Sendetermin für Remake von "Roots" steht fest

History holt das hochkarätig besetzte Remake der Erfolgsserie Roots von 1977 ins deutsche Fernsehen. Auch die Sendetermine der acht Episoden stehen jetzt fest.



Der Sender History zeigt die Serie "Roots". Wie History mitteilte, soll das Remake der Erfolgsserie aus den 1970ern zu Ostern 2017 bei dem Sender exklusiv in Deutschland ausgestrahlt werden. Mit Malachi Kriby, Forest Whitaker und Anna Paquin ist die achtteilige Serie stark besetzt. Sie erzählt die Geschichte von Kunta Kinte.