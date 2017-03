History-Serie "Roots" feierte Vorpremiere

In Deutschland wird die erfolgreiche History-Serie erst an Ostern zu sehen sein. Einen Vorgeschmack auf "Roots" bekamen Münchener Zuschauer am Donnerstag bei der Vorpremiere, zu der auch prominente Gäste geladen waren.



In den USA hat sich "Roots" für History sowie Lifetime und A&E zu einem Quotenhit gemausert, an Ostern wird sich auch das deutsche Publikum ein Bild von der Qualität des prominent besetzten Remakes der 70er-Jahre-Serie machen können. Bereits am Donnerstag feierte die Eigenproduktion der A+E Studios in München ihre Vorpremiere.