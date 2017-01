History: TV-Premiere der Ozzy-Osbourne-Doku

Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne und Geschichte passen nicht zusammen? Bei History jedenfalls schon. Der Sender zeigt Osbournes Doku-Format als TV-Premiere.



Am Montag wirft History mal einen etwas anderen Blick auf die Geschichte. Der Sender zeigt dann den Auftakt der zehnteiligen Dokumentation von und mit Heavy-Metal-Rocker Ozzy Osbourne, der gemeinsam mit seinem Sohn Jack die Welt erkundet und historisch wertvolle Orte aufsucht.