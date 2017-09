History: Themenabende zu Politikern, die Geschichte schrieben

Anlässlich des Wahljahrs 2017 sendet History ein Themenwochenende mit Sendungen zu bedeutenden Politkern, die Geschichte geschrieben haben. Neben Angela Merkel und Helmut Schmidt werden auch Gerhard Schröder, Hans-Dietrich Genscher, Michail Gorbatschow und Erich Honecker im Mittelpunkt der Sendungen stehen.



Den Auftakt bildet die Erstausstrahlung des Porträts "Die zwei Leben des Helmut Schmidt" am Sonnabend, 16. September um 20.15 Uhr. Die einstündige Dokumentation beleuchtet die private Seite des knallharten Politikers, die er immer zu verbergen suchte. Ärzte, Freunde, Mitarbeiter und Journalisten werden eine neue Sicht auf das Leben Schmidts geben, was auch durch seine schweren Krankheiten, Affären und Depressionen geprägt wurde.