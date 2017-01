History feiert 50. Geburtstag von Wigald Boning

Entertainer und Multitalent Wigald Boning wird 50. Das feiert der Sender History mit Wiederholungen der Eigenproduktion "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger".



Wigald Boning feiert seinen 50. Geburtstag. Und History feiert mit. Noch bis zum 12. Februar zeigt der Sender immer sonntags um 22.10 Uhr Wiederholungen der sechs halbstündigen Episoden von "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger". Darin reist Wigald Boning gemeinsam mit YouTuber Fritz Meinecke zu sechs historisch bedeutsamen Schauplätzen.