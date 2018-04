History nimmt "Die größten Verbrecherbosse" ins Programm

In der neuen Doku-Reihe "Kingpin – Die größten Verbrecherbosse" auf History stehen im Sommer Mafiosi und Kartellbosse wie zum Beispiel Pablo Escobar im Fokus.



Ab 14. Juli wird es auf History blutig, heimtückisch und kriminell. "Kingpin – Die größten Verbrecherbosse" ist die neuste Dokumentations-Reihe beim Geschichts-Kanal. Wöchentlich können Zuschauer dann in die Welt der Mafiosi und Kartellbosse eintauchen.