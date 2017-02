History nimmt Fernsehpreis-Gewinner ins Programm

"Das Schicksal der Kinder von Aleppo" wurde beim Deutschen Fernsehpreis als beste Dokumentation ausgezeichnet. Die Chance, den Film bereits zeitnah zu zeigen, lässt sich History nicht entgehen.



Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2017 gewann die Dokumentation "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" in der Kategorie "Beste Dokumentation". Aus diesem Anlass wird der Pay-TV-Sender History die Doku über die syrische Flüchtlingskrise am 4. März um 18.55 Uhr ausstrahlen. Darin wird ein Blick auf das Leben der Familien und insbesondere der Kinder des vom Krieg erschütterten Landes geworfen. "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" von Marcel Mettelsiefen wurde außerdem für einen Oscar nominiert.