History präsentiert neues Doku-Format auf Film Festival Cologne

Noch vor TV-Erstausstrahlung präsentiert der Sender History zwei Folgen seines Doku-Formats "Wigald und Fritz - Die Geschichtsjäger". Das Preview-Screening soll auf dem Film Festival Cologne stattfinden.



History präsentiert seine neue Doku-Serie auf dem Film Festival Cologne. Wie der Sender bekannt gab, sollen zwei Episoden von "Wigald und Fritz - Die Geschichtsjäger" noch vor TV-Ausstrahlung auf dem Festival zu sehen sein. Die Serie ist eine Eigenproduktion des Senders. Sie widmet sich vergessenen Orten und ihrer Geschichte. Drehorte waren unter anderem die NS-Raketenschmiede in Peenemünde, Erich Honeckers Jagdgründe und die evakuierte Zone in Tschernobyl.