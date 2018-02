History produziert Fußballdoku mit Wigald Boning

In der neuen Eigenproduktion "Deutschland - Deine Fußballseele" trifft Wigald Boning im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft auf Persönlichkeiten, die ihr Leben dem Fußball verschrieben haben.



Die Dreharbeiten zur Dokumentation "Deutschland - Deine Fußballseele" haben jüngst begonnen, wie der Pay-TV-Sender History verlautbart. Vor der Kamera steht dafür Spaßmacher und Hobby-Wissenschaftler Wigald Boning. Der Zeitpunkt ist zudem nicht zufällig gewählt: Dieses Jahr im Juni steht bekanntlich schon die Weltmeisterschaft an.