History untersucht die "Mordakte Mittelalter"

Der Sender History beschäftigt sich jetzt mit Meuchelmorden während des dunklen Zeitalters. In der TV-Premiere "Mordakte Mittelalter" geht es um rätselhafte Todesfälle.



In "Mordakte Mittelalter" wird es ab 7. Januar düster. Beim Sender History geht es in der Doku-Reihe um Todesfälle aus vergangenen Jahrhunderten, die bis heute Rätsel aufgeben.