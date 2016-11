History widmet sich der "Akte D.B. Cooper"

Mit einem Doku-Zweiteiler nimmt sich History dem mysteriösen Fall des "D.B. Cooper" an, der wohl mysteriösesten Flugzeugentführung der Geschichte. Denn bis heute ist die Identität des Mannes nicht geklärt.



Der Fall des "D.B. Cooper" fesselt die Menschen noch heute. Mit dem Doku-Zweiteiler "Die Akte D.B. Cooper" möchte History dem Verbrechen und der

Identität des mysteriösen Flugzeugentführers auf die Spur gehen. Am 23. und 24. November, jeweils um 20.15 Uhr können also all jene einschalten, die mehr über den Mann mit dem Decknamen D.B. Cooper erfahren möchten.