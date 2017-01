History zeigt "Das Schicksal der Kinder von Aleppo"

Die Flüchtlings-Dokumentation "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" befindet sich im Rennen um eine Oskar-Nominierung. Aus diesem Anlass holt sich History die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Doku ins Programm.



Am Samstag strahlt der Pay-TV-Sender History die Dokumentation "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" aus. In dieser wird eine syrische Familie begleitet, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien floh und darauf hofft, in Deutschland neu anfangen zu können. Wie die Familie jetzt in Goslar lebt, erfahren die Zuschauer, wenn sie um 18.55 Uhr einschalten.