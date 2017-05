History zeigt Doku über Bundeskanzlerin Merkel

Einen Tag vor dem 63. Geburtstag der Kanzlerin ehrt History Angela Merkel mit einer Dokumentation. In "Angela Merkel - Die Unerwartete" kommen Kritiker und Weggefährten zu Wort, ein Exklusiv-Interview mit der Kanzlerin inklusive.



Die Doku "Angela Merkel - Die Unerwartete" läuft am 16. Juli um 17.55 Uhr auf History. Der Sender startet damit in den Sommer vor der Bundestagswahl im September. Zum Ende des Wahlkampfes gibt es dann am 16. und 17. September noch ein Wochenend-Spezial zu geschichtsträchtigen Personen der deutschen Politik.