History zeigt "History of Football" in mehr als 160 Ländern

Im Vorfeld der Fußball-WM zeigt History das globale TV-Event "History of Football – The Greatest Story Ever Played" in mehr als 160 Ländern.



Fußballfans auf der ganzen Welt warten mit Spannung auf den 14. Juni 2018, denn dann beginnt die WM in Russland. Der Geschichtssender History hat sich die zum Anlass genommen, um vom 28. Mai bis zum 10. Juni 2018 ein exklusives TV-Event zu starten. In "History of Football – The Greatest Story Ever Played" werden 14 Tage lang exklusive Sendungen zum Thema Fußball gezeigt. Der spanische Fußball-Weltmeister David Villa ist Gesicht und Schirmherr des TV-Events.