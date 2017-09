History zeigt IS-Doku in Erstausstrahlung

Am Wochenende geht es bei History um den Themenschwerpunkt Terrorismus - unter anderem mit Dokus zum 11. September und einer IS-Reportage in Erstausstrahlung.



In der kommenden Woche jährt sich der Terroranschlag vom 11. September auf das World Trade Center in New York City zum 16. Mal. Anlässlich dieses Jahrestags widmet sich der Sender History in drei Dokumentationen dem Thema Terror und zeigt Hintergründe zu einstigen wie aktuellen Anschlägen und dem Netzwerk des IS.