Hitzewelle: Sondersendung im NDR

Es ist nicht nur im Norden Deutschlands sehr heiß. Aber die hohen Temperaturen, weit über 30 Grad, sorgen für besondere Anspannung in Norddeutschland. Kurzzeitig musste sogar der Flughafen Hannover schließen.



An das Fortführen eines geregelten Flugverkehrs war am Dienstag gegen 19 Uhr nicht mehr zu denken. Die anhaltende Hitze hatte der Landebahn am Flughafen Hannover zu sehr zugesetzt. Auch an anderen Stellen haben die heißen "Hundstage" Konsequenzen. Neben überfüllten Notaufnahmen steigt auch die Waldbrandgefahr.