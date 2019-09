Höcke-Eklat: ZDF-Chefredakteur verteidigt Interviewer

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat das vorzeitig beendete Interview mit dem AfD-Politiker Björn Höcke verteidigt.



"Wir wollten keinen Eklat. Wir wollten einen Beitrag, der sich mit der Sprache der AfD, der Sprache von Björn Höcke auseinandersetzt", sagte Frey am Montag im Mittagsmagazin. "Wir wollten einen Beitrag zur Aufklärung leisten, keine Skandalisierung."