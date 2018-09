"Höhle der Löwen" verliert gegen "Die Heiland"

Die Anwaltsserie "Die Heiland" ist erst eine Woche zuvor gestartet. Folge zwei hat erneut die meisten Zuschauer in der Primetime. Starke Zahlen gibt es aber auch für "Die Höhle der Löwen".



Die zweite Folge der neuen Anwaltsserie "Die Heiland" hatte am Dienstag gute Einschaltquoten: Im Schnitt 4,22 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten, wie Lisa Martinek als die annähernd blinde Anwältin Romy Heiland diesmal einer polnischen Altenpflegerin unter Mordverdacht helfen musste. Der Marktanteil lag bei 15,2 Prozent. Das waren die besten Werte um diese Zeit - wie schon zum Auftakt eine Woche zuvor. Die "Tagesschau" um 20 Uhr direkt davor erreichte allein im Ersten 3,58 Millionen Zuschauer (14,0 Prozent). Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig hatte ab 21 Uhr 4,96 Millionen (17,4 Prozent).