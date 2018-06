"Hör mal, wer da hämmert!": Tim Allen wird 65

Er ist komisch und konservativ und unterhielt als vertrottelter Handwerker in "Hör mal, wer da hämmert!" das internationale Publikum: Mit nun 65 Jahren hat er allen Grund zum Feiern - nicht nur wegen seines Geburtstags.



Schon einige Wochen vor seinem 65. Geburtstag hatte Tim Allen, in Deutschland durch seine Paraderolle in der 90er-Jahre-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert!" bekannt, allen Grund zum Feiern. Mitte Mai verkündete Fox, dass der US-Sender Allens Sitcom "Last Man Standing" wieder aufleben lässt. Ein Jahr zuvor hatte der Sender ABC die beliebte Serie trotz solider Quoten nach sechs Staffeln abgesetzt. Hierzulande zeigte ProSieben Maxx die Serie 2013.



Damit erhält Allen seine Lieblingsrolle als der erzkonservative Familienvater Mike Baxter zurück, der sich gegen seine erfolgreiche Ehefrau und drei Töchter behaupten muss. Ein richtiger Kerl ist er nur auf der Arbeit in dem Sportladen "Outdoor Man", wo es auch um Jagd, Waffen und Wildnis-Survival geht.