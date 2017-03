Hörfunk-Analyse: Öffentlich-Rechtliche klar vor Privaten

Das Radio bleibt in Sachen Reichweite klar in öffentlich-rechtlicher Hand: Laut Analyse der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) schalten die ARD-Sender trotz insgesamt sinkender Hörer-Zahlen die meisten Menschen ein.



Auf dem deutschen Radiomarkt ist der Vorsprung der ARD-Sender gegenüber der privaten Konkurrenz weiter gewachsen. Von Montag bis Freitag schalten täglich 38,17 Millionen Menschen die gebührenfinanzierten Wellen ein. Die Privatsender erreichen 31,14 Millionen Hörer. Wie aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse hervorgeht, haben jedoch sowohl Öffentlich-Rechtliche als auch Private etwas an Hörerschaft verloren.