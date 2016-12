Hörfunk: Kurzfristiger Programmausfall in NRW

In Nordrhein-Westfalen werden sich Radio-Hörer in einigen Städten auf einen Ausfall des Programms einstellen müssen. Die Inbetriebnahme eines neuen UKW-Senders macht die kurzfristige Abschaltung nötig.



Der Aufbau und die Wartung des DAB-Plus-Netzes des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat bereits mehrfach zu Ausfällen bei Digitalradiohörern in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Das vor allem in diesem Bundesland umstrittene DAB Plus ist aber nicht das einzige Netz, das der WDR betreibt. Auch UKW wird weiter von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt betrieben, am Standort Nordhelle wird sogar ein neuer Sender in Betrieb genommen. Dies wird jedoch zu Ausfällen führen.