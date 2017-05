Hoffen auf ein Wunder: Champions League live auf Sky

Große Spannung versprechen die Rückspiele im Halbfinale der Champions League nicht mehr. Zu klar verliefen die Hinspiele, so dass der AS Monaco am Dienstag schon ein kleines Wunder braucht, um gegen Juventus Turin ins Endspiel einzuziehen. Sky zeigt die Partie live.



Das Champions-League-Finale wird 2017 zum vierten Mal in Folge ohne Bundesliga-Beteiligung stattfinden, das Duell zweier deutscher Nationalspieler im Dienste internationaler Top-Klubs scheint aber bereits nach den Hinspielen des Halbfinales festzustehen. Als erstes kann Sami Khedira mit Juventus Turin den letzten Schritt nach Cardiff machen, wenn am Dienstag das Rückspiel gegen den AS Monaco ansteht. Pay-TV-Zuschauer können die Partie live verfolgen.