Hoffenheim muss punkten: Sport1 überträgt live

Für die Hoffenheimer steht bei ihrer nächsten Partie einiges auf dem Spiel. Sport1 begleitet diese live und berichtet zudem von den Highlights, die sich bei den parallel stattfindenden Spielen des 1. FC Köln und des Hertha BSC zutragen.



Schon steht in der UEFA Europa League das nächste Spiel an. Unter Zugzwang steht in diesem Fall Hoffenheim; der Verein muss im Heimspiel gegen Istanbul ran. Bislang verlief die Europa League alles andere als nach den Vorstellungen der deutschen Vereine. Der TSG 1899 Hoffenheim, der 1. FC Köln und der Hertha BSC müssen alle kräftig aufholen, denn selbst am dritten Spieltag und nach sechs Spielen stehen sie weiterhin mit nur einem einzigen Punkt da.