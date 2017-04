Hohe Rechtekosten vermasseln Zahlen bei Sky UK

Während beim deutschen Ableger von Sky die Gewinne sprudeln, dämpfen die gestiegenen Kosten für die Live-Rechte an der ersten britischen Fußballliga die Gewinne in Großbritannien.



Die extrem gestiegenen Kosten konnten auch nicht durch Sparmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Isleworth mitteilte. Ende Januar schrammte man gerade noch einmal an einem Abschied der Discovery-Sender vorbei, die ebenfalls höhere Ausschüttungen verlangt hatten.