Hollywood: Kinoblockbuster schon zum Start on Demand zu Hause?

Die großen Filmstudios wagen einen neuen Anlauf. Kinofilme sollen künftig schon kurz nach Kinostart online verfügbar sein - für mindestens 30 Dollar.



In Zeiten der Digitalisierung müssen sich auch die Filmstudios der Frage stellen, wie künftig mit Kinoblockbustern verfahren werden soll. Sechs der sieben größten Filmstudios in Hollywood meinen die Antwort darauf schon längst zu kennen: Seit geraumer Zeit halten sie eine Online-Offensive für die perfekte Lösung.