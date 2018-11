"Holocaust": ARD-Sender zeigen US-Serie von 1978 noch einmal

"Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" kommt zurück ins Fernsehen. Die preisgekrönte TV-Serie, die auch in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben hat, wird in gleich mehreren dritten Programmen der ARD gezeigt werden.



Auf Initiative des WDR zeigen drei ARD-Sender den US-amerikanischen Vierteiler aus dem Jahr 1978 Anfang Januar noch einmal, wie der Westdeutschen Rundfunk am Freitag mitteilte. Die mit acht Emmys ausgezeichnete Serie hat auch in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben: Sie war im Januar 1979 in den dritten Programmen der ARD zu sehen, erreichte einen Marktanteil von bis zu 39 Prozent und löste intensive Diskussionen aus.