Holt sich Sky die Formel 1 über Umwege schon 2019 zurück?

Die Gerüchteküche brodelt: Sky arbeitet wohl an einer Rückkehr der Formel 1. Durch ein Hintertürchen könnte der Coup bereits 2019 gelingen.



Durch das Formel-1-Aus von Sky konnte sich RTL zur vergangen Saison die Exklusivrechte des Motorsport-Events sichern. Laut "Bild" soll der Pay-TV-Anbieter nun pünktlich nach Ablauf der ersten Saison ohne die Königsklasse des Motorsports an einer Rückkehr der Königsklasse arbeiten.



22 Jahre konnten Motorsport-Fans die Formel 1 Live bei Sky verfolgen, bis die Rennserie mit Ablauf der Saison 2017 aus dem Programm flog. Durch die fehlende Exklusivität stieg der Pay-TV-Sender zuletzt aus dem Rechte-Poker aus. Anschließend gingen die Rechte dann für drei Jahre exklusiv an RTL.