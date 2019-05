Home & Garden TV auch im Kabel von Vodafone und Pyur

Discovery Deutschland hat für seine neueste Free TV- Marke Home & Garden TV (HGTV) neue Partnerschaften zur Verbreitung vereinbart. So wird HGTV zum offiziellen Programmstart auch über Vodafone und PYUR verfügbar sein.



Vodafone ist eines der führenden integrierten Telekommunikations- Unternehmen und zugleich der größte TV-Anbieter der Republik. Kunden von Vodafone finden HGTV bereits jetzt in ihrem Senderportfolio: Bei GigaTV auf Kanal 92 sowie mit der Classic Box auf Programmplatz 232; eventuell ist bei beiden Empfangsarten ein Sendersuchlauf nötig.