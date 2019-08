"Home & Garden TV" neu bei M-net

Kunden mit dem optional buchbaren Internet-TV-Anschluss M-net TVplus können ab sofort den Lifestyle-Sender "Home & Garden TV" (HGTV). Auf dem Sender dreht sich alles um die Themen Wohnen, Einrichten und Gestalten.



Der Sender "Home & Garden TV" soll die steigende Nachfrage nach Ideen für entspanntes und kreatives Wohnen bedienen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Lifestyle, Familienleben und gesellschaftlichem Wandel.