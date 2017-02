"Home of Hockey": Sport1 verlängert Eishockey-Rechte

Auch abseits des Fußballs will sich Sport1 breit aufstellen und setzt dabei auch stark auf Eishockey. Die Präsenz des Kufensports wird auch in Zukunft hoch bleiben, denn der Spartensender sicherte sich für die Zukunft exklusive TV-Rechte an dessen Königsklasse.



Während die Fußball-Champions-League noch Winterschlaf hält, wird in der Königsklasse des Eishockeys bereits am Dienstag der Sieger der Champions Hockey League (CHL) gekürt. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Titelverteidiger Frölunda Göteborg aus Schweden und dem tschechischen Vertreter Sparta Prag überträgt dabei Sport1 ab 18.55 Uhr live im Free-TV. Und die CHL wird noch bis mindestens 2023 fester Bestandteil beim Spartensender bleiben.