"Home of WWE": ProSieben Maxx sichert sich Wrestling-Rechte

Der Spartensender ProSieben Maxx wird zum "Home of WWE". Mit "Raw" und "SmackDown" legt der Sender ab April in Sachen Wrestling erst so richtig los.



ProSieben Maxx hat sich die Exklusivrechte an "Raw" und "SmackDown" für das deutsche Free-TV gesichert und macht davon in Sachen "RAW" ab dem 5. April Gebrauch. Immer mittwochs um 22.00 Uhr zeigt der Sender die knallharten Konfrontationen und setzt als Kommentatoren auf Holger Böschen und Sebastian Hackl. Meldungen zu diesem Thema

Für Hackl ist dies eine große Ehre: "Die wöchentlichen Sendungen sind TV-Dauerbrenner und haben mehr Folgen als die 'Simpsons'. Dass wir 'Raw' nun kommentieren dürfen, kommt einem Ritterschlag gleich." Und sein Kollege ist nicht minder angetan von seiner neuen Verpflichtung.





"SmackDown" läuft ab dem 6. April 2017 immer donnerstags ebenfalls um 22.00 Uhr und schickt Superstars wie John Cena, Dean Ambrose und AJ Styles in den Ring. Als neue Kommentatoren für "SmackDown" konnten Manu Thiele und Walandi Tsanti gewonnen werden, die sich ebenso geehrt fühlen, das beliebte Format zu kommentieren, wie ihre Kollegen von "Raw".

