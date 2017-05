"Homeland": Sechste Staffel ab Juli bei Sat.1 emotions

Obwohl "Homeland" im TV nie so wirklich hohe Einschaltquoten erzielen konnte, wird bald bei Sat.1 emotions die sechste Staffel gezeigt.

Die vorangehende Staffel wurde erst letztes Jahr bei Sat.1 gesendet und konnte im Schnitt nur 610.000 Zuschauer am Sonntagabend erreichen, zudem nur 6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren. Das berichtet das Medienmagazin DWDL.Dennoch ist ab 7. Juli um 21.55 Uhr jeden Freitag eine Doppelfolge der sechsten Staffel im Pay-TV-Kanal Sat.1 emotions zu sehen. Die US-Serie wurde dieses Jahr schon zwischen Januar und April in der Heimat ausgestrahlt. Staffel Sieben und Acht sind bereits angekündigt.Wann sie kommen, ist jedoch noch nicht bekannt. Die ersten fünf Staffeln sind auch im Angebot von Amazon Prime Video enthalten, Staffel Sechs fehlt noch. Nach der Ausstrahlung von "Homeland" zeigt Sat.1 emotions die dritte Staffel von "The Americans".