"Honigfrauen" mit Spitzenquoten in ZDF-Mediathek

Der Dreiteiler "Honigfrauen" gehört in der ZDF-Mediathek zu den Publikumsmagneten. Im Schnitt gab es bisher 451.000 Abrufe pro Folge, wie der Sender mitteilte.



Zum Vergleich: Die Folgen der "heute-show" erreichten 2016 durchschnittlich 198.000 Sichtungen, der Dreiteiler "Ku'damm 56" kam pro Folge auf durchschnittlich 313.000.