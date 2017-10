Horror-"Tatort" vertreibt Publikum - "The Voice" etwas schwächer

Das war ein sehr enttäuschender Sonntagabend für die erfolgsverwöhnte ARD-Krimireihe "Tatort": Nicht einmal sieben Millionen Zuschauer schalteten den Frankfurter Fall "Fürchte dich" ein.



Der ARD-"Tatort" mit dem Titel "Fürchte dich" musste sich am Sonntagabend mit weniger Publikum als sonst begnügen. 6,90 Millionen Zuschauer verfolgten den Film im Ersten, der mit dem Fund einer skelettierten Kinderleiche im Haus des Frankfurter Kommissars Paul Brix (Wolfram Koch) beginnt. Der Marktanteil betrug 19,3 Prozent. Gewöhnlich werden "Tatort"-Krimis von rund neun Millionen Menschen gesehen.