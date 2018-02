Horror im Plattenbau auf Sky

Sky Deutschland gibt eine deutsche Horrorproduktion in Auftrag. Gemeinsam mit der Lago Film GmbH soll eine zehnteilige Serie produziert werden.



Für das Drehbuchvon "Hausen" zeichnet sich Till Kleinert verantwortlich, der für seine Horror-Kurzfilme bereits mehrere Preise erhalten hat. Als Creative Producer steht ihm Anna Stoeva zur Seite. Die Dreharbeiten sollen aber erst Anfang 2019 beginnen.

Meldungen zu diesem Thema

Sky: Trotz olympischer Winterspiele Rekord für Bundesliga

Killer mit Burnout: "Barry" ab Mai bei Sky

Sky zeigt zu Ostern Animations-Hits auf einem eigenen Sender



Anders als in bisher bekannten Horrorfilmen soll das Geschehen in einem heruntergekommenen Plattenbau spielen. Hierhin verschlägt es den 15-jährigen Juri nach dem Tod seiner Mutter mit seinem Vater Jaschek. Der Vater möchte sich als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufbauen. Juri bemerkt, dass auch noch etwas anderes in den dunklen Korridoren haust.



Ein böses Wesen ist in das marode Gebäude eingedrungen und hat das Gebäude in einen Organismus verwandelt. Dieser verdaut im Laufe der Zeit die Seelen der Bewohner. Auch der Geist des Vaters steht bald unter dem zerstörerischen Bann des mystischen Wesens. Juri muss nun im Kampf dagegen die feindselige Plattenbaubevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen.