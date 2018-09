Horrorfilm "The Nun" startet auf Platz eins

Der Horrorfilm "The Nun" ist mit 252 600 Besuchern auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts gestartet.



Es sei der bisher beste Auftakt eines Films aus dem "Conjuring"-Universum, teilte Media Control am Montag mit. "The Nun" erzählt von Ereignissen, die zeitlich vor den Geschehnissen der beiden Grusel-Filme "The Conjuring" und "The Conjuring 2" angesiedelt sind. Im zweiten Teil war erstmals eine dämonische Nonne in Erscheinung getreten, der nun der neue Film in der Regie von Corin Hardy gewidmet ist.