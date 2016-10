Horst Lichter moderiert neue ZDF-Kochshow "Koch im Ohr"

Für das ZDF moderiert Profi-Koch Horst Lichter die neue Kochshow "Koch im Ohr". Mit Profi per Funk gelingt sogar Laien ein absolutes Traummahl. Zumindest erhofft sich das die Jury.



Das ZDF wagt sich an ein völlig neues Koch-Duell. Statt die Profis den Hobbyköchen direkt beistehen zu lassen, bekommen die Kandidaten einen Knopf ins Ohr, was der Sendung "Koch im Ohr" auch zu ihrem Titel verhilft. Die beiden Promiköche geben den Kandidaten dann die nötigen Anweisungen, um ein Gericht zuzubereiten, dass die Jury überzeugen soll. Doch natürlich dürfen sie weder eingreifen noch abschmecken.