Houellebecq-Roman "Unterwerfung" wird für die ARD verfilmt

Michel Houellebecqs viel diskutierter Roman "Unterwerfung" kommt ins Fernsehen - mit Edgar Selge ("So auf Erden") in der Hauptrolle.



Die Produktionsfirma NFP übernimmt im Auftrag des RBB die Verfilmung von "Unterwerfung". Die Dreharbeiten laufen schon seit geraumer Zeit. Die Hauptrolle des Literaturwissenschaftlers François wird gespielt von Edgar Selge (69), der gerade erst im TV-Drama "So auf Erden" im Ersten zu sehen war. Dort soll auch die neue Romanverfilmung gesendet werden, voraussichtlich im Frühjahr 2018, wie der RBB am Mittwoch mitteilte.