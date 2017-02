"House of Cards": Sky nennt Starttermin für Staffel 5

Frank Underwood kehrt zu Sky zurück. In seiner fünften Staffel darf er bei Sky Atlantic HD wieder fleißig seine Intrigen und finsteren Pläne schmieden.



Weiter geht es mit Intrigen und finsteren Machenschaften im Weißen Haus. Frank Underwood (Kevin Spacey) ist auch in der fünften Staffel von "House of Cards" nach wie vor Präsident der Vereinigten Staaten. Ihm zur Seite steht nach wie vor natürlich seine Frau Claire Underwood (Robin Wright), die ebenfalls mit allen Wassern gewaschen ist.