"House of Cards": Vierte Staffel auf Blu-ray und DVD

Das Polit-Drama "House of Cards" geht nun auch als Blu-ray und DVD in die vierte Runde. Dabei liefern sich die Underwoods nicht nur mit ihren Gegnern einen Machtkampf, sondern auch unter einander.



Hilary Clinton versus Donal Trump: Der Herbst steht ganz im Zeichen der US-Wahl, dabei bekommen Clinton und Trump noch mächtig Konkurrenz. Denn auch bei den Underwoods steht erneut der Wahlkampf an, bei dem sie ihre Machtposition im Weißen Haus verteidigen wollen und dabei weiterhin über Leichen gehen. Zu sehen gibt es die neuen Intrigen in der vierten Staffel von "House of Cards", die ab sofort als Blu-ray und DVD im Handel erhältlich ist.