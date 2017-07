"House of Cards" erzielt Rekordreichweite bei Sky

Die fünfte Staffel von "House of Cards" erzielt auf Sky mit Frank Underwood und seinen Politikintrigen Rekordzahlen. Der Serienhit aus den USA erlebt die stärkste Reichweite in der Serienhistorie.



In der Zeit vom 30. Mai bis zum 10. Juli erreichte Sky mit den 13 Episoden von Erfolgsserie "House of Cards" 2,86 Millionen Kontakte über seine Ausspielwege. Ob linear, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket: Die Reichweite der fünften Staffel lag bei 70 Prozent über der im vergleichbaren Zeitraum erzielten Reichweite von Staffel 4.