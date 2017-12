"House of Cards" geht ohne Kevin Spacey weiter

Nach den zahlreichen Vorwürfen wegen der mutmaßlichen sexuellen Übergriffe gegen Kevin Spacey dreht Netflix die sechste Staffel der Erfolgsserie "House of Cards" ohne ihn.



Die Hauptrolle soll nun die Golden-Globe-Gewinnerin Robin Wright übernehmen. Nach dem Skandal hat Netflix die Staffel auf acht Folgen gekürzt und Anfang 2018 beginnen die Dreharbeiten.