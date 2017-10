Huawei bietet SVOD-Dienste in Italien und Spanien an

Der Video-Streaming-Service von Huawei wird bald für Nutzer in Spanien und Italien zur Verfügung stehen. Folgt danach die Ausweitung auf andere Länder?



Jaime Gonzalo versprach auf der Konferenz Huawei Eco-Connect Europe 2017 in Berlin die Ausdehnung der Huawei SVOD-Dienste ab 2018. Der Huawei-Vizepräsident der Mobilfunkdienste von Huawei Consumer Europe gab bekannt, dass der neue Dienst auf Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten verfügbar sein wird.