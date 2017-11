Huawei unterstützt Mediaset bei IPTV

Das Medienunternehmen vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi Mediaset bekommt Unterstützung. Huawei hilft beim Kampf gegen Netflix und Co.



Mediaset wurde in den 1970er Jahren vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gegründet und ist der größte private Fernsehsender in Italien. Spezialisiert hat sich das Medienunternahmen auf die Produktion und den Vertrieb von frei empfangbaren Fernsehangeboten (Free-to-Air (FTA) Television) und Pay-TV (Abonnementfernsehen und Pay-per-View-Angebote). Auch ist es an der Produktion von Filmen und deren Vertrieb beteiligt.