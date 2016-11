Huawei will größter Smartphone-Anbieter werden

Huawei hat Großes vor: In den nächsten Jahr wollen die Chinesen zum größten Anbieter von Smartphones werden und dabei auch Samsung und iPhone-Hersteller Apple überholen.



Huaweis Smartphone-Chef Richard Yu will den chinesischen Konzern in fünf Jahren zum weltgrößten Anbieter von Computer-Handys machen. "In ein bis zwei Jahren werden wir Apple überholt haben und an zweiter Stelle stehen. In fünf Jahren – das ist mein Ziel – wollen wir auch an Samsung vorbeiziehen", sagte der Manager der Tageszeitung "Die Welt" (Dienstagausgabe). "Wir geben sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung aus."