"Hubert und Staller": 100 Folgen, neue Staffel & Abschiedstränen

"Hubert und Staller" sind immer für vergnügliche Sprüche gut. Mit trockenem Humor jagen die TV-Kommissare Verbrecher in der Provinz und lösen reichlich skurrile Fälle. Staller-Darsteller Helmfried von Lüttichau war kürzlich bei den Dreharbeiten zu Tränen gerührt.



Wenn "Hubert und Staller" in Wolfratshausen ermitteln, haben sie eine große Fangemeinde. Im ARD-Vorabendprogramm sorgen Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau als eigenwillige Provinz-Cops für gute Quoten. Nun naht das Ende des oberbayerischen Polizistenduos, denn von Lüttichau (61) alias Hans Staller verlässt die Serie. Am Mittwoch (22. November) um 18.50 Uhr zeigt das Erste die 100. Folge "Alles wird gut". Eine Woche später startet dann die 7. Staffel, in der "Hubsi" und "Hans" vorerst zum letzten Mal gemeinsam Verbrecher jagen. Seinen Ausstieg habe er sich genau überlegt, sagte von Lüttichau in München im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Und trotzdem: Am allerletzten Drehtag "hab ich dann doch geheult wie ein Schlosshund".