Hugo Egon Balder exklusiv bei Constantin Entertainment

Der Kult-Moderator Hugo Egon Balder und die TV-Produktionsfirma Constantin Entertainment haben sich auf eine exklusive Zusammenarbeit geeinigt. Zunächst für zwei Jahren wollen sie zusammen TV-Programme entwickeln und produzieren.



Der 1950 geborene Hugo Egon Balder und Constantin Entertainment gehen ab sofort eine exklusive Beziehung ein, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung verkündete. Die wurde für die nächsten zwei Jahre vereinbart. So ist der Schauspieler, Regisseur und Kult-Moderator jetzt nur noch für das 2001 gegründete Beteiligungsunternehmen der Constantin Film AG tätig.